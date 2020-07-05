علا رشدي تنعى رجاء الجداوي: حبيبتنا كلنا

نشرت الفنانة علا رشدى صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.









وظهرت فى الصورة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى تنعيها قائله: "خبر حزين جدا حبيبتى وحبيبتنا كلنا فى ذمة الله.. انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك رحمة واسعة يارب ويصبر كل حبايبك".









يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.









وكان الفريق الطبي لـ رجاء الجداوي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، كشف عن آخر وصايا الفنانة المصرية وهي في فراش الموت داخل المستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية فجر اليوم الأحد.









وصية رجاء الجداوي قبل الوفاة

وقال أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي إن وصيتها الأخيرة لهم قبل فقدان وعيها ووضعها على الأنبوبة الحنجرية، هي "أنه في حالة وفاتها تدفن بمقابر العائلة بالقاهرة".