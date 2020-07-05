لليوم الثاني.. محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات بقليوب

قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية اليوم، الأحد، عددًا من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بحوض الزهار وحوض الستين وحوض الأربعين بالوحدة المحلية بميت حلفا مركز ومدينة قليوب، وأسفرت الحملات عن إزالة 18 حالة تعدٍ على مساحة 1925م 2.









وكان ذلك بحضور مجدي نجاح، رئيس مركز ومدينة قليوب، وقيادات الأجهزة الأمنية اللواء أحمد السيد، مساعد مدير الأمن للوحدات والعميد ياسر منصور، رئيس قسم المسطحات بالقناطر الخيرية، والعميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب.





وشهد المحافظ، أعمال الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية والأجهزة المعنية بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.





وأشار إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بشكل متواصل بجميع مراكز المحافظة لحين الانتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية المقرر تنفيذ الإزالة من عليها.



