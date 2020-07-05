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منوعات

مطرب أمريكي شهير يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا ومنافسة ترامب.. تفاصيل

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:45 م
صدى البلد
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احمد شريف

 أعلن الطرب والمنتج الغنائي الأمريكي كاني ويست عن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة ، قبل أربعة أشهر فقط من  الانتخابات الرئاسة الأمريكية.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، احتفل الفائز بجائزة جرامي 21 مرة بيوم الاستقلال من خلال الكشف عن خططه على تويتر ،  يوم السبت الماضي قائلا " يجب علينا الآن تحقيق وعد أمريكا بالثقة بالله ، وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا.  أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة! "


 أثار مغني الراب تكهنات على مر السنين بأنه من المحتمل أن يدخل السباق الرئاسي يومًا ما ، وآخرها في نوفمبر الماضي ، عندما قال إنه يخطط للترشح في عام 2024.


 قوبل إعلان ويست بردود فعل متباينة من الشك والإثارة ، حيث قلل وكلاء المراهنات عبر الإنترنت من احتمالات فوزه في الانتخابات من 500/1 إلى 50/1.


تشير الاحتمالات الجديدة إلى زيادة احتمال فوزه في الانتخابات من 0.2 في المائة إلى اثنين في المائة.

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