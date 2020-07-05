مطرب أمريكي شهير يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا ومنافسة ترامب.. تفاصيل

أعلن الطرب والمنتج الغنائي الأمريكي كاني ويست عن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة ، قبل أربعة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، احتفل الفائز بجائزة جرامي 21 مرة بيوم الاستقلال من خلال الكشف عن خططه على تويتر ، يوم السبت الماضي قائلا " يجب علينا الآن تحقيق وعد أمريكا بالثقة بالله ، وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة! "

أثار مغني الراب تكهنات على مر السنين بأنه من المحتمل أن يدخل السباق الرئاسي يومًا ما ، وآخرها في نوفمبر الماضي ، عندما قال إنه يخطط للترشح في عام 2024.

قوبل إعلان ويست بردود فعل متباينة من الشك والإثارة ، حيث قلل وكلاء المراهنات عبر الإنترنت من احتمالات فوزه في الانتخابات من 500/1 إلى 50/1.

تشير الاحتمالات الجديدة إلى زيادة احتمال فوزه في الانتخابات من 0.2 في المائة إلى اثنين في المائة.