ضبط قضيتى تهريب عبر منافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط قضيتين تهريب "أثاث خشبى - بضائع أجنبية الصنع "، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من 140 ألف جنيه.





وفى مجال الأمن العام تم ضبط 13 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم إرتداء كمامة، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائى ، سلاح أبيض"، و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 518 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 147 حكم قضائى متنوع.



