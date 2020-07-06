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الوطنية للصحافة: أحدث ماكينة طباعة في المؤسسات الصحفية القومية تعود لعام 1999 ..فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:31 ص
عبد الصادق الشوربجي
عبد الصادق الشوربجي
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محمد حليم قنديل

قال عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن أحدث ماكينة طبع في المؤسسات الصحفية الحكومية أُسست عام 1999، وتوجد في مطابع جريدة الأهرام.


وأضاف عبد الصادق الشوريجي، في حواره التليفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن قطع الغيار الخاصة بماكينات الطبع القديمة أصبحت غير متوفرة بالأسواق.


وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه طرحت دراسة تفيد بإنشاء مطبعة قومية كبيرة لطبع الصحف الورقية بجميع المؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ هذه الفكرة.


وأوضح عبد الصادق الشوربجي، أنه في حال تجديد ماكينات الطباعة بالمؤسسات الصحفية القومية، سوف نحتاج إلى 30 مليون يورو؛ لتجدد ماكينات الطباعة الخاصة بأخبار اليوم، وكذلك 30 مليون يورو لمؤسسة الأهرام.


وأشار إلى أنه يريد أن يزيد من دخل الصحفيين وجميع العاملين في الصحافة، ولذلك لابد من التكاتف لكي يكون العمل بإتقان.

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