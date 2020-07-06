تقييم تريزيجيه بعد خسارة أستون فيلا أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

انتصر نادي ليفربول، على نظيره أستون فيلا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي " البريميرليج" .

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" لمدة 85 دقيقة، ولمس الكرة 22 مرة، وفقدها في 11 مرة؛ ليحصل في نهاية المباراة على تقييم 6.7 من 10.

هدف المباراة الأول

وفي الدقيقة 71 استطاع السنغالي ساديو ماني تسجيل هدف اللقاء الوحيد، من هجمة بدأها أرنولد لـ نابي كيتا، والذي مررها بدوره لماني الذي أودعها في شباك رينا حارس مرمى أستون فيلا معلنًا عن الهدف الأول لليفربول.



وكان البديل، البرازيلي فيرمينو قريبًا من هز شباك أستون فيلا في الدقيقة 76، عندما مرر صلاح له الكرة داخل منطقة الجزاء ، لكن رينا تصدى لتسديدة فيرمينو.





هدف المباراة الثاني

وفي الدقيقة 90، مرر صلاح كرة برأسه لزميله البديل كورتيس جونز، ليسددها في شباك أستون فيلا، معلنًا عن الهدف الثاني وتأكيد فوز فريقه ليفربول.





وبتلك النتيجة، عزز نادي ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده من النقاط للنقطة للنقطة 89 في المركز الأول، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.