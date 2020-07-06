وحشتيني.. مي نور الشريف تنعى رجاء الجداوي.. شاهد

نعت الفنانة مي نور الشريف ابنة الفنان الراحل نور الشريف، الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية مساء أمس، الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا أثناء قضاء فترة العزل بمستشفى العزل في الإسماعيلية.





ونشرت مي نور الشريف صورة مع رجاء الجداوي، معلقة "ربنا يرحمك ويغفر لك ونتقابل مع كل حبايبنا على خير وحشتيني".





يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وكان الفريق الطبي لـ رجاء الجداوي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، كشف عن آخر وصايا الفنانة وهي في فراش الموت داخل المستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية فجر أمس الأحد.





وصية رجاء الجداوي قبل الوفاة

وقال أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي إن وصيتها الأخيرة قبل لهم قبل فقدان وعيها ووضعها على الأنبوبة الحنجرية، هي "أنه في حالة وفاتها تدفن بمقابر العائلة بالقاهرة".





عملية تغسيل جثمان رجاء الجداوي

ومن المقرر أن يتم تغسيل وتكفين جثمان رجاء الجداوي ونقلها برفقة فريق من الطب الوقائي للمقابر لدفنها بالقاهرة.





تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والأنبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.





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وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.



