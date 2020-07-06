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رياضة

مهاجم المصري على طاولة بيراميدز.. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:06 ص
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، أن المسحة الأولى والثانية للفريق جاءت سلبية.

وقال الخولي خلال مداخلة تلفيونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "المسحة الأولى والثانية للاعبي المصري جاءت سلبية والفريق يؤدي فترة إعداد جيدة".

وأكمل: "سنجتمع مع اللجنة الخماسية خلال أيام، ونناشد وزير الرياضة بمساندة المصري وعودته للعب في بورسعيد، ولدينا مقترح للعب في بورفؤاد أو المريخ أو بورسعيد وننتظر رد الوزير والجهات الأمنية".

وأتم: "تلقينا عرضا رسميا من بيراميدز لضم محمود وادي، لكننا ننتظر حل أزمة القيد ثم نبدأ التفاوض".

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