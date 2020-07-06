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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. أحمد موسى ينشر فيديو قصف جديد على قاعدة الوطية بليبيا.. تريزيجيه ينشر صورة له مع صلاح

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:50 ص
غارات جوية على قاعدة
غارات جوية على قاعدة الوطية
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مصطفى كرم

تريزيجيه ينشر صورة له مع صلاح بعد خسارة أستون فيلا من ليفربول

نشر محمود تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي صوره له مع صديقه محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام

بعد الهجوم عليها أمس.. أحمد موسى ينشر فيديو قصف جديد على قاعدة الوطية بليبيا

نشر الإعلامي أحمد موسى فيديو جديد لقصف قاعدة الوطية العسكرية بليبا مرة اخرى اليوم من قبل طيران مجهول المصدر  بعد هجوم شنته امس طيران الجيش الوطني الليبي على المعسكرات التركية بالقاعدة.

نرمين الفقي تسترجع ذكرياتها مع رجاء الجداوي بمسلسل بنات عمري.. شاهد

نشرت نرمين الفقي فيديو لها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من مسلسل " بنات عمرى بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

منال سلامة تنعى رجاء الجداوي وتطالب الجمهور بالدعاء لها

نعت الفنانة منال سلامة  وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنيه مساء امس بعد صراع مع فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

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تريزيجيه ينشر صورة له مع صلاح بعد خسارة أستون فيلا من ليفربول

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