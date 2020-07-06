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أخبار البلد

بدون وجود شهادة الـ PCR .. الصحة الكويتية تستقبل موظفيها العالقين خارج البلاد اليوم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:33 ص
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة
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هيثم سعد الدين
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الاثنين، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أنه تمت الموافقة على عودة الأطباء العالقين خارج البلاد الذين كانوا يتمتعون بإجازة قبل أزمة كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بالتنسيق مع إدارة الطيران المدني سوف يتم استقبال موظفي وزارة الصحة وعائلاتهم على الرحلات العارضة القادمة إلى الكويت ابتداء من اليوم الاثنين 6 من يوليو الجاري، ويشترط أن تكون إقامتهم على وزارة الصحة وسيتم استقبالهم سواء كانت الإقامة صالحة أو منتهية، فضلا عن عدم وجود شهادة الـ PCR أو التسجيل في تطبيق "شلونك".


كما سيتم استقبال عائلات موظفي وزارة الصحة على نفس الرحلات المذكورة : الأب، والأم، والابن، والابنة، والزوج، والزوجة، سواء كان موظف وزارة الصحة الكفيل لهم أو غير ذلك، فقط المطلوب إقامة بالكويت وإثبات صلة القرابة.     





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