شباب الأحزاب: المؤهل العالي وحسن السمعة من شروط الترشح لمجلس الشيوخ .. فيديو

قال كريم عبد العاطي، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن جميع الاستحقاقات الانتخابية تمثل مباراة دستورية لصالح المواطن ويجب على المواطن اختيار من يمثله في الغرف النيابية، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ هو الغرفة النيابية الثانية بعد مجلس النواب.





وأضاف عبد العاطي، في مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن سن المرشح لمجلس الشيوخ ألا يقل سنه عن 35 سنة وأن يتمتع بممارسة الحقوق السياسية، وان يتمتع بالسمعة الحسنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عالٍ.





وأوضح أن انتخابات مجلس الشيوخ ستبدأ يومي 11 و12 أغسطس وسيتم الاعلان عن النتائج العامة يوم 19 أغسطس، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من جائحة كورونا.





وتابع أنه يجب على الناخب الاطلاع على فكر ومبادئ الحزب والاطلاع على البرنامج الانتخابى للناخب، واختيار ممثل له فى المجلس النيابى يكون قادرا على تمثيله.