الخشت: توفير التهوية الجيدة وحظر استخدام التكييف خلال امتحانات الفرق النهائية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، إنه سيتم تسكين الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية قبل موعد امتحانات كلياتهم بيومين، وتوفير كل سبل الراحة والتغذية الصحية لطلاب المدن، والتعامل مع الطلاب الوافدين وفق ظروف حركة الطيران ببلدانهم، والتعامل مع كل حالة على حدة، وفقا لظروفها كما تقرر تشكيل لجنة بكل كلية لاتخاذ القرارات الفورية للحالات الطارئة أثناء الامتحانات.

وشكلت الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الجامعة، لامتحانات السنوات النهائية، وضع علامات إرشادية واضحة للطلاب لإرشادهم إلى مقار لجان الامتحان، وضع أرقام جلوس الطلاب داخل حوافظ بلاستيكية حتى لا تتلفها المطهرات، والتثبت من ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لأقنعة الوجه عند دخولهم إلى الحرم الجامعي وطوال فترة تواجدهم بها، واستخدام بوابات التعقيم بكفاءة وانسيابية، وقياس درجة حرارة الطلاب عند الدخول، وترك مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب والطالب المجاور له في كل اتجاه.



