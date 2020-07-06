AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الخشت: توفير التهوية الجيدة وحظر استخدام التكييف خلال امتحانات الفرق النهائية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:58 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
Advertisements
ثابت البطل
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه سيتم تسكين الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية قبل موعد امتحانات كلياتهم  بيومين، وتوفير كل سبل الراحة والتغذية الصحية لطلاب المدن، والتعامل مع الطلاب الوافدين وفق ظروف حركة الطيران ببلدانهم، والتعامل مع كل حالة على حدة، وفقا لظروفها كما تقرر تشكيل لجنة بكل كلية لاتخاذ القرارات الفورية للحالات الطارئة أثناء الامتحانات.
وشكلت الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الجامعة، لامتحانات السنوات النهائية، وضع علامات إرشادية واضحة للطلاب لإرشادهم إلى مقار لجان الامتحان، وضع أرقام جلوس الطلاب داخل حوافظ بلاستيكية حتى لا تتلفها المطهرات، والتثبت من ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لأقنعة الوجه عند دخولهم إلى الحرم الجامعي وطوال فترة تواجدهم بها، واستخدام بوابات التعقيم بكفاءة وانسيابية، وقياس درجة حرارة الطلاب عند الدخول، وترك مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب والطالب المجاور له في كل اتجاه.

كما يتم تطهير القاعات في نهاية كل فترة امتحانية مع متابعة التنظيف المستمر للأشياء التي يتزايد التلامس لها، كمقابض الأبواب والنوافذ ومفاتيح الكهرباء والمصاعد ومساند المقاعد، وغيرها من الأشياء أو الأماكن التي يتردد عليها الطلاب، وتوفير التهوية الجيدة بلجان الامتحان وحظر استخدام أجهزة التكييف، والتعقيم والتطهير الدوري لدورات المياة، وغلق جميع أماكن التجمعات الخاصة بالطلاب، وتجهيز غرفة للعزل بكل كلية لاستخدامها عند الضرورة، وتجهيز عيادة طبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة أسيوط يناقش ملامح استكمال العام الجامعي وإجراء امتحانات التيرم الثاني

إلكترونيًا.. جامعة أسيوط تناقش ملامح استكمال العام الجامعي وإجراء امتحانات نهاية العام

جامعة القاهرة في أسبوع.. سباق مع الزمن لتطوير المستشفيات الجامعية .. استقبال المصريين العائدين من الخارج.. والطلاب الوافدين بعد توقف حركة الطيران.. وتعلن استعدادها لامتحانات طلاب الفرق النهائية

غرفة لكل طالب ووجبات مغلفة.. 30 يونيو مدن المنيا الجامعية تستقبل الطلاب

جامعة القاهرة: إعادة تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية قبل امتحانات الفرق النهائية بيومين

مجلس جامعة القاهرة يناقش الترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الفرق النهائية.. الأسئلة بنظام البابل شيت والتصحيح إلكترونيا.. وفتح باب قبول الاعتذار للطلاب مع حق دخول الدور الثاني

ترشيحاتنا

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

العالم ليس بحاجة لديكتاتور مجنون.. كيف يهدد أردوغان الشرق الأوسط بتهوره وأحلامه التوسعية؟

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 6-7-2020

طاهر محمد طاهر علي بعد خطوات من الأهلي

الخلع فسخ عقد وليس طلاقا شرعيا.. تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية

أدعية الرزق في الصباح.. كلمات تجلب لك التوفيق والبركة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة طرد مسافر من رحلة جوية قبل إقلاعها بسبب كمامة .. شاهد

خلال نزهة ترفيهية في أريزونا .. سيلفي يقتل امرأة خمسينية

فى عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة عرضت غادة عبد الرازق للانتقادات