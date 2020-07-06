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اقتصاد

اليوان الصيني يقود مكاسب عملات السلع الأولية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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وكالات

قاد اليوان الصيني الاتجاه الصعودي لعملات السلع الأولية أمام الدولار الاثنين 6 يوليو مع إقبال المستثمرين على المخاطرة في ظل تنامي التوقعات لتعاف اقتصادي في الصين.


وقفز مؤشر الأسهم الصينية القيادية لأعلى مستوى في خمسة أعوام مع مراهنة المتعاملين على انتعاش في الصين، ليسجل اليوان أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ 18 مارس. 


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يُذكر أن انتعاش النشاط الاقتصادي في الصين يعود بالنفع على استراليا وأورويا اللتين تعتبر بكين أكبر شريك تجاري لهما.


وارتفع اليورو 0.5% إلى 1.13 دولار  مسجلا ذروة أسبوعين عقب بيانات أظهرت نمو الطلب على السلع الصناعية الألمانية 10.4% في مايو أيار، متعافيا من أكبر هبوط منذ بدء تسجيل البيانات في 1991 في الشهر السابق.


وزاد الدولار الاسترالي 0.4% إلى 0.69 دولار أميركي عقب صعود بنسبة 1.2% الأسبوع الماضي مع تركيز السوق على اجتماع بنك الاحتياطي الاسترالي المقرر غدا الثلاثاء.


وأدى تجدد الإقبال على المخاطرة لهبوط الدولار. وتعاني العملة الأميركية بالفعل بسبب الزيادة المستمرة للإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والتي دفعت المستثمرين للحد من الانكشاف علي الدولار في الأسبايع الأخيرة.


ومقابل سلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار 0.4% إلى 96.8 وهو أقل مستوى منذ الثاني من يوليو. 


وارتفع الجنيه الاسترليني قليلا إلى 1.25 دولار وسط أنباء تفيد أن وزير المالية ريشي سوناك يخطط لرفع الحد الأدني لتطبيق الضريبة العقارية وخفض ضريبة القيمة المضافة لقطاع الضيافة.

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