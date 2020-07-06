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محافظات

فيلات وأبراج وعقارات مخالفة.. الجيزة تزيل 26 حالة بناء بالمركز والأحياء

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:32 م
ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف بالجيزة
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محمد الصاحى
واصلت محافظة الجيزة جهودها لإزالة العقارات المخالفة حيث يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

واكد محافظ الجيزة انه تم إزاله فيلا  بالكامل على مساحه 200متر تقريبًا مقامه بالمخالفة للقانون بطريق البراجيل وازاله عقار مخالف مقام علي مساحه ٣٥٠ م بقرية الزيدية بمركز أوسيم.

وأشار إلى انه تم ازاله ٥ حالات بناء مخالف بقري دهشور والشوبك الغربى بإجمالي مساحة 264 متر أراضي املاك دولة حرم وزارة الري بمركز البدرشين . 

واوضح انه تم إزالة  ٣ حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 525 مترا بناحية كفر طرخان و٩ حالات بناء مخالف لعقارات بكفر عمار بمركز ومدينة العياط وازاله عقار مخالف مقام علي مساحه ٣٠٠ م بمنطقه ابو غالب بمركز منشأه القناطر . 


وتابع انه تم استكمال إزالة 7 طوابق من برج مخالف مكون من 13 طابقا والكائن بشارع الرشاح بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية . 


واكد محافظ الجيزة انه تم استكمال الإزالة ببرج مخالف بشارع رائد السلام  مع شارع عبد الصمد الجابري واستكمال ازاله برج اخر بشارع المنشية  بحي الهرم بالإضافة الي ازاله برج مخالف مكون من ١٢ دور بمنطقه أرض الببسي بحي العمرانية بالإضافة الي ازاله عقار مخالف بارض الاخلاص بحي الطالبية . 


وفي مركز الواحات البحرية تمت إزالة استراحات علي مساحة ٣٠٠م٢ مقامة بالمخالفة علي ١٨٠٠ فدان.


كما تم ازاله عقار مخالف بشارع كورنيش النيل بالإضافة الي ازاله حمام سباحة مخالف بجزيرة محمد بحي الوراق واتخاذ الاجراء القانوني حيال المخالف.


ووجه محافظ الجيزة  رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانونى.
فيلات وأبراج وعقارات مخالفة.. الجيزة تزيل 26 حالة بناء بالمركز والأحياء
فيلات وأبراج وعقارات مخالفة.. الجيزة تزيل 26 حالة بناء بالمركز والأحياء
فيلات وأبراج وعقارات مخالفة.. الجيزة تزيل 26 حالة بناء بالمركز والأحياء
فيلات وأبراج وعقارات مخالفة.. الجيزة تزيل 26 حالة بناء بالمركز والأحياء
فيلات وأبراج وعقارات مخالفة.. الجيزة تزيل 26 حالة بناء بالمركز والأحياء
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