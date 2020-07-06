معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

وافق النائب العام المستشار حماده الصاوي علي إحالة شبكة للاتجار بالبشر مكونة من ٣ أفراد قاموا بتصوير بنات طفلات في أوضاع مخلة بالشرف وعرض صورهن علي شبكة المعلومات لراغبي الدعارة.





جاء بتحقيقات نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار يحي الزارع المحامي العام الأول أن المتهمين وهم مؤسسو جماعة اجرامية منظمة الأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد تعاملوا في المجني عليها الطفلة سميحة. م بان استغلوا حالة الضعف والحاجة لديها وصغر سنها وهروبها من مسكنها فقامت المتهمتان الاولى و الثانية بايوائها وتصويرها في اوضاع مخلة بشرفها واعطتا الصور للمتهم الثالث لنشرها على تطبيق التواصل الاجتماعي (Who's here) وذلك لعرضها علي راغبي الدعارة.









كما أنهم استغلوها جنسيا بان قدموها إلي مجهولين لمعاشرتها معاشرة الازواج بدون تمييز نظير مبلغ مالي واشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في هتك عرض المجني عليها الطفلة سالفة الذكر بغير قوة او تهدید بان استغلوا حداثة سنها وحالة الحاجة والضعف لديها المبينة بالاتهام الاول واتفقوا مع المجهولين علي معاشرتها جنسيا نظير مبلغ مالي وقدموها إليهم لاتمام جريمتهم









كما عرضوا امن و اخلاق وحياة المجني عليها الطفلة سالفة الذكر للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، وانشئوا حسابا خاصا بإسم (Mostafa.Doda) علي تطبيق التواصل الإجتماعي (Who's here) علي الشبكة المعلوماتية بهدف تسهیل ارتكاب الجرائم سالفة البيان المعاقب عليها قانونا بأن اتفقوا فيما بينهم علي ذلك وأمدت الثانية الثالث بصور مخلة للمجني عليها سالفة الذكر فنشرها علي الحساب سالف البيان ودعوا إلى ارتكاب جرائم الدعارة على النحو المبين بالأوراق.





كما شهد عميد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الآداب بأنه وردت إليه معلومات من مصدر سري مفادها قيام المتهم الثالث بانشاء حساب علي تطبيق التواصل الاجتماعي (Who's Here) وذلك للترويج والاعلان عن بنات طفلات صغيرات لممارسة الجنس بمقابل مادي ، فكلف مصدره السري بالتواصل مع المتهم، فعرض المتهم علي المصدر السري المجني عليها الطفلة للممارسة الجنسية نظير مبلغ ثلاثمائة دولار في ثلاث ساعات وحدد ميعاد لمقابلته بالطريق العام وحضر الأخير رفقة المتهمة الثانية تهاني عمرو عبد الرحمن منصور ، والمجني عليها الطفلة سالفة الذكر التي أبدت استعدادها لممارسة الجنس مع المصدر السري فضبطهم ، وبتفتيش المتهم الثالث عثر بحوزته علي هاتف محمول و عدد اثنين عقود زواج عرفية وتوكيلات بنكية.





واقر المتهم الثالث بانه يقوم بتقديم النساء واطفال صغيرات للرجال المصريين والعرب بمقابل مادي ودون تمييز بمساعدة المتهمة الثانية وانه يستخدم الأوراق المضبوطة بحوزته في التحايل لاثبات وجود علاقة زوجية وهمية ، وبمواجهة المتهمة الثانية اقرت بمضمون ما جاء باقوال سابقها واضافت بانها تقوم باصطياد الفتيات القاصرات وايوائهم وتجهيزهم لممارسة وصلت إلى قيام المتهمان باستغلال حالة الضعف والفقر وصغر سن المجني عليها.









وبمناقشة الطفلة المجني عليها قررت بانها هربت من منزل اهليتها منذ عام تقريبا لقيام والدها بالتعدي عليها بالضرب وانها تعرفت على المتهمة الثانية التي اصطحبتها لمنزلها وقامت بتجهيزها وتصويرها و عرضت عليها ان تقوم بتقديمها للرجال راغبي المتعة الجنسية بمقابل مادي وانها سوف تتقاسم معها تلك المبالغ مقابل حمايتها فوافقت على ذلك واضاف بان تحرياته السرية في الممارسات الجنسية سالفة الذكر وتقاسم المبالغ المالية فيما بينهم.









كما شهد عقيد شرطة ووكيل ادارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر - بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة – بان تحریاته توصلت إلي قيام المتهمين بتكوين جماعة اجرامية منتظمة تخصصت في مزاولة نشاط الاتجار بالنساء والفتيات القصر وانهم استغلوا الطفلة بالمشاهدة الثانية في اعمال الدعارة عن طريق الترويج لها من خلال مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي ومنها برنامج (Who's here) وتطبيق واتس اب وذلك بان استغلوا حالة الضعف التي تمر بها انها لم تفقد عذريتها و هروبها من مسكنها ووفروا لها المال والماوي و المأكل وان المتهمة الاولي كانت تقوم بالاتفاق مع زبائنها من راغبي المتعة وتقوم المتهمة الثانية بتوصيل الطفلة إلي مكان اقامة العلاقات وتحصيل قيمتها ويقوم المتهم الثالث باستقطاب الزبائن عن طريق شبكات الانترنت باستجواب المتهمة الثانية بالتحقيقات - اقرت بقيامها باصطحاب وتوصيل الشاهدة الثانية إلى اماكن اشخاص مجهولين لممارسة الجنس مع الطفلة وكانت تقوم بتحصيل المبلغ المالي محل الاتفاق بين المتهمة الأولي وزبونها وتقوم بتوصيله إليها.









باستجواب المتهم الثالث بالتحقيقات - اقر بارتكابه للواقعة وانه انشأ صفحة باسم (Mostafa.Doda) علي تطبيق التواصل الاجتماعي (who's here) لجذب الرجال المصريين والعرب والأجانب لممارسة الجنس مع النساء التي توفرهن له المتهمتان الأولي والثانية واضاف بصحة المحادثات المرفق صورتها بالتحقيقات بينه وبين المصدر السري الخاص بالشاهد الأول وقيامه بعرض الطفلة المجني عليها عليه لممارسة الجنس نظير مبلغ ثلاثمائة دولار لثلاث ساعات مع علمه بكونها طفلة.









ثبت بالاطلاع على تقرير قسم المساعدات الفنية بادارة مكافحة جرائم الحاسبات من انه وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الثالث، تبين وجود العديد من صور الفتيات بعضهن يرتدين ملابس منزلية، وبفحص تطبيق (Whatsapp) تبين وجود محادثات بين المتهم وجهة الاتصال الخاصة بالمتهمة الثانية وتدور حول طلب المتهم صور لفتيات اطفال وقامت المتهمة الثانية بارسال صور فتيات إليه واخبرته پان اعمارهن من 16 إلي ۲۲ سنة.









كما تبين وجود محادثات ورسائل صوتية بين المتهم وبين جهة اتصال مسماه (Donia) ويدور داخل البلاد الحديث عن طلب المتهم من الفتاة أن تتحدث إلى شخص اجنبي متواجد بالأردن واستدراجه إلي البلاد.



