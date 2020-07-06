AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:24 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالله - ندى حمودة - أحمد مهدي
وافق النائب العام المستشار حماده الصاوي علي إحالة شبكة للاتجار بالبشر مكونة من ٣ أفراد قاموا بتصوير بنات طفلات في أوضاع مخلة بالشرف وعرض صورهن علي شبكة المعلومات لراغبي الدعارة.

جاء بتحقيقات نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار يحي الزارع المحامي العام الأول أن المتهمين وهم مؤسسو جماعة اجرامية منظمة الأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد تعاملوا في المجني عليها الطفلة سميحة. م  بان استغلوا حالة الضعف والحاجة لديها وصغر سنها وهروبها من مسكنها فقامت المتهمتان الاولى و الثانية بايوائها وتصويرها في اوضاع مخلة بشرفها واعطتا الصور للمتهم الثالث لنشرها على تطبيق التواصل الاجتماعي (Who's here) وذلك لعرضها علي راغبي الدعارة.


كما أنهم استغلوها جنسيا بان قدموها إلي مجهولين لمعاشرتها معاشرة الازواج بدون تمييز نظير مبلغ مالي واشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في هتك عرض المجني عليها الطفلة سالفة الذكر بغير قوة او تهدید بان استغلوا حداثة سنها وحالة الحاجة والضعف لديها المبينة بالاتهام الاول واتفقوا مع المجهولين علي معاشرتها جنسيا نظير مبلغ مالي وقدموها إليهم لاتمام جريمتهم 


كما عرضوا امن و اخلاق وحياة المجني عليها الطفلة سالفة الذكر للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، وانشئوا حسابا خاصا بإسم (Mostafa.Doda) علي تطبيق التواصل الإجتماعي (Who's here) علي الشبكة المعلوماتية بهدف تسهیل ارتكاب الجرائم سالفة البيان المعاقب عليها قانونا بأن اتفقوا فيما بينهم علي ذلك وأمدت الثانية الثالث بصور مخلة للمجني عليها سالفة الذكر فنشرها علي الحساب سالف البيان ودعوا إلى ارتكاب جرائم الدعارة على النحو المبين بالأوراق.

كما شهد  عميد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الآداب  بأنه وردت إليه معلومات من مصدر سري مفادها قيام المتهم الثالث بانشاء حساب علي تطبيق التواصل الاجتماعي (Who's Here) وذلك للترويج والاعلان عن بنات طفلات صغيرات لممارسة الجنس بمقابل مادي ، فكلف مصدره السري بالتواصل مع المتهم، فعرض المتهم علي المصدر السري المجني عليها الطفلة للممارسة الجنسية نظير مبلغ ثلاثمائة دولار في ثلاث ساعات وحدد ميعاد لمقابلته بالطريق العام وحضر الأخير رفقة المتهمة الثانية تهاني عمرو عبد الرحمن منصور ، والمجني عليها الطفلة سالفة الذكر التي أبدت استعدادها لممارسة الجنس مع المصدر السري فضبطهم ، وبتفتيش المتهم الثالث عثر بحوزته علي هاتف محمول و عدد اثنين عقود زواج عرفية وتوكيلات بنكية.

واقر المتهم الثالث بانه يقوم بتقديم النساء واطفال صغيرات للرجال المصريين والعرب بمقابل مادي ودون تمييز بمساعدة المتهمة الثانية وانه يستخدم الأوراق المضبوطة بحوزته في التحايل لاثبات وجود علاقة زوجية وهمية ، وبمواجهة المتهمة الثانية اقرت بمضمون ما جاء باقوال سابقها واضافت بانها تقوم باصطياد الفتيات القاصرات وايوائهم وتجهيزهم لممارسة وصلت إلى قيام المتهمان باستغلال حالة الضعف والفقر وصغر سن المجني عليها.


وبمناقشة الطفلة المجني عليها قررت بانها هربت من منزل اهليتها منذ عام تقريبا لقيام والدها بالتعدي عليها بالضرب وانها تعرفت على المتهمة الثانية التي اصطحبتها لمنزلها وقامت بتجهيزها وتصويرها و عرضت عليها ان تقوم بتقديمها للرجال راغبي المتعة الجنسية بمقابل مادي وانها سوف تتقاسم معها تلك المبالغ مقابل حمايتها فوافقت على ذلك واضاف بان تحرياته السرية في الممارسات الجنسية سالفة الذكر وتقاسم المبالغ المالية فيما بينهم.


كما شهد  عقيد شرطة ووكيل ادارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر - بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة – بان تحریاته توصلت إلي قيام المتهمين بتكوين جماعة اجرامية منتظمة تخصصت في مزاولة نشاط الاتجار بالنساء والفتيات القصر وانهم استغلوا الطفلة بالمشاهدة الثانية في اعمال الدعارة عن طريق الترويج لها من خلال مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي ومنها برنامج (Who's here) وتطبيق واتس اب وذلك بان استغلوا حالة الضعف التي تمر بها انها لم تفقد عذريتها و هروبها من مسكنها ووفروا لها المال والماوي و المأكل وان المتهمة الاولي كانت تقوم بالاتفاق مع زبائنها من راغبي المتعة وتقوم المتهمة الثانية بتوصيل الطفلة إلي مكان اقامة العلاقات وتحصيل قيمتها ويقوم المتهم الثالث باستقطاب الزبائن عن طريق شبكات الانترنت باستجواب المتهمة الثانية بالتحقيقات - اقرت بقيامها باصطحاب وتوصيل الشاهدة الثانية إلى اماكن اشخاص مجهولين لممارسة الجنس مع الطفلة وكانت تقوم بتحصيل المبلغ المالي محل الاتفاق بين المتهمة الأولي وزبونها وتقوم بتوصيله إليها.


باستجواب المتهم الثالث بالتحقيقات - اقر بارتكابه للواقعة وانه انشأ صفحة باسم (Mostafa.Doda) علي تطبيق التواصل الاجتماعي (who's here) لجذب الرجال المصريين والعرب والأجانب لممارسة الجنس مع النساء التي توفرهن له المتهمتان الأولي والثانية واضاف بصحة المحادثات المرفق صورتها بالتحقيقات بينه وبين المصدر السري الخاص بالشاهد الأول وقيامه بعرض الطفلة المجني عليها عليه لممارسة الجنس نظير مبلغ ثلاثمائة دولار لثلاث ساعات مع علمه بكونها طفلة.


ثبت بالاطلاع على تقرير قسم المساعدات الفنية بادارة مكافحة جرائم الحاسبات من انه وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الثالث، تبين وجود العديد من صور الفتيات بعضهن يرتدين ملابس منزلية، وبفحص تطبيق (Whatsapp) تبين وجود محادثات بين المتهم وجهة الاتصال الخاصة بالمتهمة الثانية وتدور حول طلب المتهم صور لفتيات اطفال وقامت المتهمة الثانية بارسال صور فتيات إليه واخبرته پان اعمارهن من 16 إلي ۲۲ سنة. 


كما تبين وجود محادثات ورسائل صوتية بين المتهم وبين جهة اتصال مسماه (Donia) ويدور داخل البلاد الحديث عن طلب المتهم من الفتاة أن تتحدث إلى شخص اجنبي متواجد بالأردن واستدراجه إلي البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

الحرب على فتيات تيك توك.. سقوط ريناد عماد ومنار سامي .. ومودة الادهم وحنين حسام فى قبضة العدالة.. وسما المصري خلف القضبان

ريناد ومنار تلحقان بـ مودة وحنين وسما.. نشر فيديوهات خادشة للحياء والتحريض على الفسق أبرز الاتهامات.. وزنزانة التيك توك في انتظارهما

حفلات جنس جماعي ودعارة وبيع أطفال.. إعلانات الفيسبوك وفيديوهات التيك توك بين الشهرة والكلبش

ترشيحاتنا

12 طريقة لتسجيل قراءة العداد وسداد فاتورة الغاز الطبيعي

عادت للظهور بعد 20 عاما وتزوجت فنانا مشهورا.. 9 معلومات عن لمياء الجداوي فى عيد ميلادها

شجار واعتداء على عجوز داخل مصعد بسبب كورونا.. اعرف القصة

خامل فى مياه الصرف الصحي.. خبير يكشف عن مصدر فيروس كورونا

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور

مغادرة قوات تركية لقاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس

تمهيدا لافتتاحه.. رئيس الوزراء يتفقد مقر إدارة مرور الجيزة بـ6 أكتوبر

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 6-7-2020

الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

الممثلة المصرية الاسطورية.. فان دام ينعى رجاء الجداوى بكلمات مؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان أحمر.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها

خوفًا من إصابتها بحروق.. حالة مرضية نادرة تمنع أمًا من معانقة أو لمس طفلتها