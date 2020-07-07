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أصداء التحرش مستمرة.. فنانون يلاحقون المتحرشون قضائيا أبرزهم رانيا يوسف.. وسلمى أبو ضيف تروى تجربتها.. ومحمود العسيلى يصفه بـ ميني مغتصب

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:01 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم - شروق إبراهيم
مازالت أصداء أزمة المتحرش أحمد بسام زكى مستمرة؛ حيث دفع هذا الأمر عددا من الفنانين للاعتراف بما تعرضن له من اعتداء جنسى والإجراءات التى يرغبن فى تنفيذها. 

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في هذه السطور، نرصد ردود فعل الفنانين على هذه الظاهرة:

رانيا يوسف:
نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو لفنانات مصر بالمايوهات وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وعلقت رانيا يوسف علي الفيديو قائلة : " ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسيء لشخصي عبر حساباتي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش بأي فتاة أو امرأة أو طفل، وساتقدم ببلاغ رسمي ضد كل شخص وسوف أنشر صورته واسمه ببلاغ فوري إلى مباحث الإنترنت."

و تابعت رانيا يوسف : " وياريت كلنا نشير صور المتحرشين عند بعض علشان صورهم تلف كل الدنيا ونفضحهم مع بعض حنقدر ناخد حقنا". 

سلمى أبو ضيف : 
وأثارت الفنانة سلمى أبو ضيف ، حالة من الجدل الواسع فور إعلانها عن تعرضها الى التحرش على يد طبيب كان يعالجها فى سن صغيرة، وذلك بعد حالة الجدل التى أثيرت فى الفترة الأخيرة بشأن المتحرش أحمد بسام زكى.  

وروت سلمى أبو ضيف، تفاصيل الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، من خلال فيديو لها قائلة : "انا مررت بهذه التجربة فى سن صغير ، حيث كنت اعالج عند طبيب واستغل مهنته فى أغراض اخرى. 

وقالت سلمى أبو ضيف: كان هذا الطبيب يستغل الموقف فى ان يتحرش بى بشكل غير مريح وهو الأمر الذى دفعنى الى الحديث مع والدتى والتى قررت عدم الذهاب له مرة أخرى. 

وأضافت سلمى قائلة: "نصيحتى لكل الفتيات اللاتى يتم التحرش بهن ، لابد من الحديث مع الاهل ولابد من ان يتقبل الأهل الحديث فى هذا الأمر بهدف الدفاع عن بناتهن وليس العكس". 

محمود العسيلى : 
بينما شارك النجم محمود العسيلي جمهوره ومتابعيه تغريدة جديدة له وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع التغريدات الشهير" تويتر".

وعلق العسيلي علي موضوع التحرش قائلا : "‏هو الناس بتحور في ايه ؟ تحرش يعني تحرش !! هنجمله و هنبرره ليه و الأهم من كدا إزاي  ؟ المتحرش دا ميني مغتصب .. المتحرش دا مريض .. دا مرض لازم يتشال و يقتلع من جذوره" .

و تابع قائلا: " الست زي الراجل تعمل اللي هي عايزاه زي ما الرجل بيعمل اللي هو عايزه .. كفاية ازدواجية و جهل بقى ".
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