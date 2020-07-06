رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

نشرت الفنانه رانيا يوسف فيديو لفنانات مصر بالمايوهات وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".









و علقت رانيا يوسف علي الفيديو قائلة : " ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسيء لشخصي عبر حساباتي الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش باي فتاه او إمرأه او طفل، وساتقدم ببلاغ رسمي ضد كل شخص وسوف انشر صورته واسمه ببلاغ فوري الي مباحث الانترنت."





و تابعت رانيا يوسف : " وياريت كلنا نشير صور المتحرشين عند بعض علشان صورهم تلف كل الدنيا ونفضحهم مع بعض حنقدر ناخد حقنا"





وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت كالتالي :





- احسن يستهالوا

- برافو يا رانيا

- ده الصح و الله





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وشاركت رانيا يوسف مؤخرا في مسلسل "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.





