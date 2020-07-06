الجناينى: اتحاد الكرة لا يجامل أحد.. ومستمرون فى مهمتنا



أكد عمر الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة ، أن اللجنة مستمرة فى الخطط التى وضعتها منذ تولى المهمة وأن اللجنة راضية عما قدمته ووفت بما وعدت به بداية من تقنية حكام الفار،وتم تنفيذها وتطبيقها فى الموعد المحدد مع بداية الدور الثانى.

وقال الجنايني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الكرة الموحدة: "لولا أن الظروف التي حالت دون الاستمرار بسبب التوقف على خلفية انتشار فيروس كورونا لكانت كل الأمور ستسير فى الطريق الصحيح ".

وأضاف الجنايني : " اللجنة جاءت من اجل الكرة المصرية دون مجاملات، هناك قرارات ستغضب أشخاص كثيرين، لكن أعضاء اللجنة فى غنى عن هذه المجاملات وهدفها الوحيد هو خدمة الكرة المصرية" .



وانطلق المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الكرة الموحد للدورى الممتاز منذ قليل بحضور عمرو الجناينى ومحمد فضل واحمد عبد الله وسحر عبد الحق بالإضافة لمحمود سعد المدير الفنى ووليد العطار المدير التنفيذى وأسامة إسماعيل مدير الإعلام.