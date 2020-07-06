حازم إمام يرد على مرتضى منصور بشأن عدم حضوره اجتماع رموز الزمالك

اقترح حازم إمام نجم الزمالك السابق تخصيص يوم قبل سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم أمام الرجاء المغربي، وذلك لدعم الفريق والشد من أزر اللاعبين.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء في شهر سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية، إنه يقترح تخصيص يوم قبل سفر البعثة ويتم حضور رموز الزمالك لتدعيم الفريق.





وأكد حازم إمام أنه لم يتردد لحظة في دعم الزمالك ويتمنى أن يحصد الفريق دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، مشيرا إلى أنه لم يتلق دعوة لحضور يوم الجمعة الماضي، مشددا على أنه يدعم الزمالك في كل وقت نظرا لكونه أحد رموز النادي ومنتمي له.





وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وجه عتابا قويا لـ حازم إمام بسبب عدم حضوره مع رموز النادى خلال اجتماعهم به الجمعة الماضي.

