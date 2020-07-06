حكم استبدال الأضحية بإعطاء المال للفقراء؟.. الإفتاء توضح | فيديو

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استبدال الأضحية بإعطاء المال للفقراء يخرجها عن صفتها المعهودة، لكن إذا كان هناك فقراء يحتاجون إلى المال، وليس لديك سوى المبلغ المالى المخصص لشراء الأضحية التي هي سُنة مؤكدة اعطهم الأموال ولا تذبح أضحية.
وأضاف « عاشور» في إجابته عن سؤال: « ماحكم استبدال الأضحية بإعطاء المال للفقراء؟»، خلال فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، اليوم الاثنين، أنه إذا كنت لا تعلم حاجتهم للمال من عدمها، فالتزم بالأضحية، لأن الحكم الفقهي يقول إنه لا يجوز استبدال الأضحية بالمبالغ المالية.
وأوضح: لكن إذا كانوا فى حاجة للأموال أكثر من اللحوم، يمكن منحهم الأموال، لكنها لن تُحسب أُضحية، ومن الممكن أن يكون أجر وثواب ذلك يفوق ذبح الأضحية، لأنك وقفت بجانب المحتاجين، وهذا جزاءه عظيم عند الله.
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"هل وفاة شخص قريب لي يمنع من ذبح الأضحية؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».