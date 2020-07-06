AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم استبدال الأضحية بإعطاء المال للفقراء؟.. الإفتاء توضح | فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:00 م
حكم استبدال الأضحية
حكم استبدال الأضحية بإعطاء المال للفقراء؟ الإفتاء توضح
Advertisements
يارا زكريا
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استبدال الأضحية بإعطاء المال للفقراء يخرجها عن صفتها المعهودة، لكن إذا كان هناك  فقراء يحتاجون إلى المال، وليس لديك سوى المبلغ المالى المخصص لشراء الأضحية التي هي سُنة مؤكدة اعطهم الأموال ولا تذبح أضحية. 

وأضاف « عاشور» في إجابته عن سؤال: « ماحكم استبدال الأضحية بإعطاء المال للفقراء؟»، خلال فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، اليوم الاثنين، أنه إذا كنت لا تعلم حاجتهم للمال من عدمها، فالتزم بالأضحية، لأن الحكم الفقهي يقول إنه لا يجوز استبدال الأضحية بالمبالغ المالية.

وأوضح: لكن إذا كانوا فى حاجة للأموال أكثر من اللحوم، يمكن منحهم الأموال، لكنها لن تُحسب أُضحية، ومن الممكن أن يكون أجر وثواب ذلك يفوق ذبح الأضحية، لأنك وقفت بجانب المحتاجين، وهذا جزاءه عظيم عند الله.


"هل وفاة شخص قريب لي يمنع من ذبح الأضحية؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك». 

وأفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الوفاة ليست مانعا من إتمام الأضحية، فمن حدث معه ذلك يتم أضحيته ولا شيء في ذلك، داعيًا الله أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمه وذويه الصبر والسلوان. 


ما هو وقت الأضحية، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب». 

وبين الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدارالإفتاء أن وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو يوم 13 ذي حجة. 

وأكمل أمين الفتوى أنه بناء على ذلك يباح للمسلم ذبح أضحيته منذ انتهاء صلاة العيد إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق، لافتًا إلى أنه لا مانع بعد الغروب حصول ما يتعلق بالذبح من سلخ وتشفية وتقطيع وغيره، المهم إراقة دمها بذبحها قبل غروب شمس اليوم الثالث.


تعريف الأضحية: 
تعريف الأضحية كما ورد عن دار الإفتاء المصرية هي في لغة العرب: فيها أربع لغات على ما ذكر الإمام اللغوي الأصمعي: إضْحِيَّةٌ، وأُضْحِيَّةٌ والجمع أضاحي، وضَحِيَّةٌ على فعيلة والجمع ضحايا، وأضْحَاةٌ والجمع أضحًى كما يقال: أرطاةٌ وأرْطًى، وبالأضحية سمي يوم الأضحى؛ أي اليوم الذي يضحي فيه الناس، كما عرفها اللغويون بتعريفَين؛ أحدهما: الشاة التي تذبح ضحوة، أي: وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه، وثانيهما: الشاة التي تذبح يوم الأضحى، وهذا المعنى ذكره صاحب "اللسان" أيضًا.

وتعريف الأضحية عند الفقهاء: هي ما يذبح من النعم تقربًا إلى الله - تعالى- من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق بشرائط مخصوصة، وعليه فليس من الأضحية ما يذكى لغير التقرب إلى الله -تعالى-، أو جزاء التمتع أو القران في النسك، أو جزاء ترك واجب أو فعل محظور في النسك، أو يذكى بنية الهدي، وهذا حسب ما ذكرته دار الإفتاء المصرية، عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية. 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة لمسكن جديد

الأضحية.. حكمها وشروطها وكيفية توزيعها

الأضحية عن الميت.. شروطها وجميع أحكامها ليصل الثواب إليه

عيد الأضحى 2020 .. أهم مظاهره وموقف الأضحية فيه

البحوث الإسلامية توضح حكم الاستدانة لشراء الأضحية هذا العام

هل يجوز للمسلم أن يضحي ويحتفظ بلحم الأضحية كله ؟

ترشيحاتنا

وزارة الحج : 70% من حجاج هذا العام من المقيمين بالمملكة و30% للمواطنين .. تفاصيل

عشت التجربة القاسية سينمائيا.. ليلي علوي تواجه التحرش وتطالب البنات بالحصول على حقوقهن بالقانون

بسبب كورونا.. زوجان يحققان أرباحًا بالملايين خلال أسابيع معدودة

رئيس الوزراء يكشف عن أعمال البناء المستثناة من قرار الإيقاف لمدة 6 أشهر..فيديو

حازم إمام يرد على مرتضى منصور بشأن عدم حضوره اجتماع رموز الزمالك

لبنان: القبض على 6 بتهمة الاعتداء الجنسي على فتى قاصر

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

مجلس النواب يوافق على تعيين مستشار عسكري بكل محافظة

بسبب الأفلام الإباحية.. إيداع طفلين اغتصبوا طفلة ومزقا جسدها في الجيزة دار رعاية

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

الجنايات: إدراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر..شاهد

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

بعد انتدابها للعمل بإسبانيا .. "النواب" يوافق على استقالة النائبة رشا إسماعيل

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

بسام راضي: الرئيس السيسي بحث مع نظيره الاريتري آخر التطورات الإفريقية

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض زواج يثير السخرية على السوشيال ميديا والسبب لوحة إعلانات.. شاهد

بديلًا للأدوية.. مكون طبيعي غير متوقع لـ علاج الصداع النصفي

يحرق 500 سعر حراري في 30 دقيقة.. 7 فوائد لتمرين الاسكوات