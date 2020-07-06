رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات الفرق النهائية فى الطب والصيدلة

أجرى الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات طلاب الفرق النهائية بكليتي الطب والصيدلة، وذلك للتأكد من مدى مراعاة الكليتين تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة، والالتزام بأعمال التطهير والتعقيم اليومي، وتوزيع وتنسيق المدرجات بين الكليات، لاتساع المسافات البينية بين الطلاب حرصًا على سلامتهم.

رافق رئيس الجامعة خلال جولتيه الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد عبد المحسن عميد كلية الطب، ووكلاء الكليتين لشئون التعليم والطلاب، والعقيد أسامة فوزي مدير الأمن الإداري بالجامعة.





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وشدد رئيس الجامعة على الالتزام بارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب، والعاملين، والمراقبين، والأمن الإداري، واتخاذ كل التدابير والإجراءات والوقائية، موجهًا بتذليل كل العقبات والتحديات أمام الطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة بما يُمكنهم من التركيز وحسن الأداء في اختباراتهم، ومؤكدًا ضرورة الالتزام بالتطهير والتعقيم وأعمال النظافة بشكل مستمر داخل وخارج اللجان للحفاظ على سلامة الطلاب.





وأوضح الدكتور عصام فرحات أنه أدى اليوم 536 طالبا وطالبة من طلاب الفرق النهائية من الرابعة وحتى السادسة بكلية الطب البشري أختباراتهم، وذلك بمدرجات الكلية، بينما أدى 316 طالبا وطالبة بكلية الصيدلة امتحاناتهم بـ 15 لجنة.