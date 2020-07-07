AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مصرف لبنان يحدد سعر 3900 ليرة للدولار للصناعات الغذائية الأساسية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:03 ص
مصرف لبنان المركزي
مصرف لبنان المركزي
Advertisements
رويترز
قال مصرف لبنان المركزي يوم الاثنين إنه سيوفر نقدا أجنبيا بسعر صرف ثابت عند 3900 ليرة للدولار لمستوردي ومصنعي السلع الغذائية الأساسية.

وقال المصرف في بيان إنه ”سيؤمن المبالغ الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية على أساس سعر صرف ثابت 3900 ليرة للدولار“.

فقدت الليرة اللبنانية نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول في السوق الموازية، حيث قال أحد المتعاملين إن سعر الصرف تراوح يوم الاثنين بين تسعة آلاف و9500 ليرة للدولار. وقال المصرف المركزي إن السعر الرسمي مازال 1507.5 ليرة للدولار.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة اللبنانية تتهم مدير العمليات النقدية بالبنك المركزي بالتلاعب في سعر صرف الدولار

مصرف لبنان المركزي يوفر الدولار للواردات بسعر 3200 ليرة لكبح أسعار الأغذية

رغم نظام التسعير الجديد... الليرة اللبنانية تواصل التراجع

مصرف لبنان المركزي: الأنباء المتداولة حول سعر صرف الدولار غير حقيقية

رغم الأزمة.. لا صحة لارتفاع تعريفة التاكسي في لبنان لـ 3 آلاف ليرة

تداول الدولار عند 4300-4500 ليرة لبنانية بعد تعهد بالتدخل في السوق

ترشيحاتنا

بملابس رياضية .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام

مستشار الرئيس للصحة يعلنها: الوضع الحالي لـ كورونا في مصر تحت السيطرة

أحمد موسى يدخل في نوبة من البكاء على الهواء بعد وفاة الفريق العصار

بعد تعرضها للتحرش.. 10 صور لـ هنا الزاهد تبرز جمالها

أنباء مبشرة.. هذا ما يحدث لمخالطي مصاب بفيروس كورونا في منزل واحد

ناعيا الفريق العصار..الرئيس السيسي: مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد

AdvertisementS

الطاعون الدبلي.. هل وصل إلى مصر وما علاجه؟.. «البيطريين» تجيب

5 من ضحايا أحمد بسام زكي: استدرجنا لمنطقة سكنه وقام بهتك عرضنا.. وهددنا بصور حال إنهاء علاقتنا معه

مصر تتجاوز ذروة كورونا.. تراجع الإصابات لأقل من 1000 حالة.. ومستشار الرئيس يكشف السبب

إسرائيل تؤمن الطرد.. هدية بمليار دولار من تميم لـ أردوغان

ترضى أبوك يتصور كده!.. لماذا أثارت صور جنازة رجاء الجداوي غضب الجميع؟

ليست روسيا أو أمريكا.. دولة كبرى قد تطيح بأحلام أردوغان هذه المرة

تمارس الأعمال المنافية على مواقع التواصل.. تفاصيل ضبط فتاة تيك توك جديدة

زاوية لا تتبع الوزارة .. الأوقاف تعلق على واقعة ضرب رجل للمصلين داخل مسجد في البساتين .. شاهد

وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل

أب يبكي على قبر ابنته بعد رجمها حتى الموت من قبل زوجها وشقيقه .. فيديو

الديهي يرد على بيان حكومة السراج على الهواء.. ويوجه رسالة إلى أصالة نصري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتحرش.. 10 صور لـ هنا الزاهد تبرز جمالها

الطاعون الدبلي ..هاني الناظر .. يكشف 3 أسباب تمنع انتشاره

شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل