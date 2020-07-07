مصرف لبنان يحدد سعر 3900 ليرة للدولار للصناعات الغذائية الأساسية

قال مصرف لبنان المركزي يوم الاثنين إنه سيوفر نقدا أجنبيا بسعر صرف ثابت عند 3900 ليرة للدولار لمستوردي ومصنعي السلع الغذائية الأساسية.



وقال المصرف في بيان إنه ”سيؤمن المبالغ الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية على أساس سعر صرف ثابت 3900 ليرة للدولار“.



فقدت الليرة اللبنانية نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول في السوق الموازية، حيث قال أحد المتعاملين إن سعر الصرف تراوح يوم الاثنين بين تسعة آلاف و9500 ليرة للدولار. وقال المصرف المركزي إن السعر الرسمي مازال 1507.5 ليرة للدولار.





