تجديد حبس مدير مخزن لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخليفة، اليوم الإثنين، بتجديد حبس مدير مخزن، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، ضبط بداخله 3 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى الخليفة.





وكانت مباحث التموين القت القبض علي المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخليفة، لحيازته (3,726 طن سلع غذائية "جبن أبيض – بسطرمة – عجينة سجق – عسل أسود – لبن – لانشون" – 6180 عبوة سلع غذائية – 125 كيلو جرام "لانشون") مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وبعرضه على النيابة أمرت بحسبه.





وتم نظر تجديد حبسه بجلسة اليوم، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.