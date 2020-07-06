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أخبار العالم

موسكو: المواجهة بين واشنطن وبكين كان يمكن التنبؤ بها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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ا ش ا
 قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا:" إنه منذ أعوام عديدة كان من الممكن التنبؤ بحدوث مواجهة بين الولايات المتحدة والصين، ولكن ليس بالمستوى الذي نشهده حاليًا". 

وأضافت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "منذ 3-4 أعوام كان من الممكن تخيل مواجهة بين واشنطن وبكين، وما نراه اليوم من حروب تجارية وعقوبات وقوائم الحظر، التي يتبادلونها، كان من الممكن التنبؤ بها، ولكن ليس على المستوى الذي نراه اليوم". 

يُذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تدهورت في الفترة الأخيرة مجددا بسبب مشروع القانون، الذي أعده البرلمان الصيني لـ "حماية الأمن القومي لهونج كونج"، والذي تعتقد واشنطن أنه يهدف إلى القضاء فيها على الحكم الذاتي الموسع. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بتطبيق العقوبات وسحب الوضع الخاص لهونج كونج، بينما رفضت الصين أي انتقاد وذكرت أن قضية هونج كونج هي شأنها الداخلي فقط.

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