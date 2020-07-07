تقدر تختار أي لون لعربيتك.. خدمة جديدة من مرسيدس لعملائها

أعلنت شركة مرسيدس لصناعة السيارات الالمانية عن بدء السماح لعملائها باختيار ألوان سياراتهم ، و طلاء السيارات الجديدة بأي لون يختاره العميل ، ولم تعد خيارات العملاء محدودة بالألوان التي تطرحها الشركة فقط.





وتقدم مرسيدس Designo Manufaktur حاليًا 34 لونا مختلفا لـ G-Class ولكن يستطيع عملاء مرسيدس طلب لون سبق أن قدمته الشركة في سياراتها الكلاسيكية أو الحالية .





كما يمكن للعميل طلب أى ألوان تقدمها شركات سيارات منافسة، ولكن ستقوم الشركة بتحصيل تكلفة الالوان التى يريدها العميل ، فقد أصبح من الممكن ان نرى الوانا غريبة وباهظة الثمن حسب طلب العميل .





الجدير بالذكر ان شركة مرسيدس تريد التميز فى جميع اتجاهات قطاع صناعة السيارات ، فأعلنت منذ ايام ، عن خطوة مهمة أخرى في رحلتها نحو تطوير السيارات الكهربائية . حيث أطلقت الشركة المصنعة للسيارات الفاخرة ومقرها شتوتجارت شراكة استراتيجية بعيدة المدى مع الشركة المصنعة لخلايا البطارية الصينية Farasis Energy .