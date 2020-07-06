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أخبار البلد

58 مركزا للغوص والأنشطة البحرية و16 يخت تتسلم شهادة السلامة الصحية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
تسلم خلال الأيام القليلة الماضية 38 مركزا للغوص و20 مركزا للأنشطة البحرية و16 يخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشارت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت أمس بإستيفاء ثمانية مراكز للغوص بمحافظة جنوب سيناء هم: دايفنج فيجن و سيفين هيفن و بلانت دايفرو و ميراج دايفرز اندر واتر سبورت و صن سيبلاش و بنجوين دايفرز و بيج بلو دهب و اكوا دايفرز، و أربعة مراكز للأنشطة البحرية هم؛ التسنيم اكوا سبورت فندق ستيلا شارم و التسنيم اكوا سبورت فندق تروبيتال و كرنفال جروب لونا و رد سي ستار.

كما اعتمدت خمسة مراكز للغوص بالبحر الأحمر هم؛ باركودا و بلو وتر و فاني دايفرز و نيوصن بيجو و اكواريوم رد سي ، وثلاثة يخوت سفاري هم، هيرو و أمل حياتى و فويجر، ومركز توب مارين للأنشطة البحرية.

وأوضحت سامية سامي، أنه بعد حصول هذه المراكز على شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 74 يخت ومركز للغوص والأنشطة البحرية، منهم 38 مركز غوص و 20 مركز للأنشطة البحرية و16 يخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

ولفتت إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا علي باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.
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