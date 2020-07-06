تشكيل توتنهام ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي





وتنطلق المباراة في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب نادي توتنهام الجديد بلندن.





وجاء تشكيل توتنهام كالآتي:





في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: سيرجي أورييه - إيريك داير - توبي ألدرفيرلد - بين ديفيز

خط الوسط: موسى سيسوكو - هاري وينكس - لو سيلسو

خط الهجوم: لوكاس مورا - سون هيونج مين - هاري كين.





ويحتل نادي توتنهام المركز العاشر برصيد 45 نقطة، فيما يحتل نادي إيفرتون المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة.

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي إيفرتون، في ختام منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.