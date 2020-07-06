الوطنية للصحافة تنعى الفريق محمد العصار

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التعازي في وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، داعية المولي - عز وجل - أن يتغمده بمغفرته ورحمته الواسعة وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.





وكان الفريق العصار مثالًا للرجل العسكري القوي المدافع عن بلاده وأحد أبرز عناصر القوات المسلحة علي مدار تاريخه الطويل، حيث شارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي وتقلد العديد من المناصب العسكرية الرفيعة.





وحصل العصار خلال مسيرته الحافلة على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلي أكتوبر 73، ووسام جوقة الشرف (مرتبة قائد ) من فرنسا.