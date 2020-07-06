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نائب دعم مصر: مجلس الشيوخ إضافة مهمة في الحياة البرلمانية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:36 م
أحمد حلمي الشريف
أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب ر
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عادل نصار
قال أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مجلس الشورى أنشئ حوالي عام 1980 حتى تم حله في عام 2011، مضيفا أن كانه بيت خبر وطني خالص على أعلى مستوى. 

وأضافت الشريف، في حواره مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء اليوم الاثنين، أن مجلس الشورى كانت المناقشات فيه مستمرة نهارا وليلا، لافتا إلى أنه كان به مناقشات ثرية ومتعمقة بشان التشريعات ومشروعات القوانين.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مجلس الشيوخ القادم سيكون بيت الخبرة الجديد لتقديم دراسات وافية بشان مشروعات القوانين التي ستقدم لمجلس النواب

وفي السياق نفسه أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن البرلمانات في العديد من دول العالم تعمل بنظام الفرقتين.

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