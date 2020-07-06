الحكومة: النظر في إعادة فتح قاعات الأفراح حال استمرار انخفاض إصابات كورونا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إنه لا يمكن الحكم على انخفاض أعداد الإصابات إلا بعد ثبات الأعداد.









وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على "القناة الأولى المصرية"، :" لا يوجد قرار من الحكومة بعودة عمل قاعات الأفراح".



وتابع سعد:" استمرار ثبات وانخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا يجعلنا ننظر في إعادة فتح القاعات".





وفي سياق آخر قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك قرارا بوقف البناء لمدة 6 أشهر وتم وضع خطة من أجل التخطيط العمراني للمدن والمحافظات التي تم إيقاف البناء فيها.





وأضاف سعد: يتم مراجعة الاشتراطات البنائية للمحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية.