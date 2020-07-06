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الحكومة: النظر في إعادة فتح قاعات الأفراح حال استمرار انخفاض إصابات كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:09 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يمكن الحكم على انخفاض أعداد الإصابات إلا بعد ثبات الأعداد.


وأضاف  نادر سعد  في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على  "القناة الأولى المصرية"، :"  لا يوجد قرار من الحكومة بعودة  عمل قاعات الأفراح".


وتابع سعد:"  استمرار ثبات وانخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا  يجعلنا ننظر  في إعادة فتح القاعات".

 
وفي سياق آخر قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك قرارا بوقف البناء لمدة 6 أشهر وتم وضع خطة من أجل التخطيط العمراني للمدن والمحافظات التي تم إيقاف البناء فيها.

 
وأضاف سعد: يتم مراجعة الاشتراطات البنائية للمحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية.
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