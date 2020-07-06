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الحكومة: لن نسمح باستغلال أي جراج إلا لغرض ركن السيارات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:43 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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هاني حسين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن يسمح باستغلال أي جراج إلا للغرض المخصص له في ركن السيارات.
 
وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، "هذا الأمر ينتهي بصدور الاشتراطات البنائية الجديدة التي يتم تطبيقها على المباني القائمة والجديدة".

وتابع نادر سعد "تصاريح البناء الجديدة تتضمن شكل الجراجات وعدد الطوابق".

ولفت نادر سعد إلى أن "المخالفات أدت إلى تكدس شوارع مصر والدولة تعمل على حل مشكلات مزمنة وتراكمات عقود من عدم تطبيق القانون إحكام سيطرة الدولة على التنظيم البنائي".

وأكد أن "عدد طوابق المبنى السكني سيكون مرتبطا بالقدرة على توفير أماكن في الجراجات لكل شقة داخل المبنى".

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