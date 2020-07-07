AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لميس الحديدي ناعية العصار: غلاوته في قلوبنا.. وضحى بنفسه في سبيل الدفاع عن مصر

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:18 ص
لميس الحديدي
لميس الحديدي
Advertisements
عادل نصار
نعت الاعلامية لميس الحديدي، الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، قائلة ":انسان مختلف فهو ليس وزير فقط  لكنه أحد قادة الجيش المصري والذي شارك في حرب الاستنزاف دفاعًا على هذ الارض وحرب السادس  اكتوبر وهذه سر " غلاوتة " في قلوب المصريين".

وأضافت الحديدي، في برنامجها القاهرة الان، المذاع على فضائية العربية الحدث، أن العصار ضمن الجيش المصري الذي يضحي بنفسه  دفاعًا عن الأرض فضلًا أنه قاد الملف المصري.

وتابعت الإعلامية، أن هذا الرجل أدار ملف العلاقات الخارجية  في أدق واصعب الاوقات بين عامي 2011 و2013 وسط محاولات الاخوان لاحداث إختراقات وفي ظل إضطراب العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الرجل أدار هذه الملفات الحساسة والشائكة ويعبر بالبلاد لبر الامان في صمت شديد.

فيما وجهت الإعلامية الشكر للرئيس السيسي، لاهتمامه بأبناء مصر الذين ساندونها في أوقات المحن والشدائد عندما قام بترقيته لرتبة فريق ثم  تسيمة أحد  المحاور الجديدة باسمه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وضعت النقاط فوق الحروف.. سمير فرج: رسائل السيسي مباشرة لكل المشككين

لميس الحديدي: مصر تريد التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا ..فيديو

بعد منحه رتبة فريق فخري.. تعرف على السيرة الذاتية لـ محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:الفريق العصار قاتل وناضل بشرف فى ساحات القتال

ساهم في تطوير الصناعات العسكرية.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى الفريق محمد العصار

رقاه لرتبة فريق فخري.. وأطلق اسمه على أحد محاور شرق القاهرة.. تكريم الرئيس السيسي للفريق العصار

ترشيحاتنا

أحمد الفيشاوى: كسبت أهم قضية أمام هند الحناوي .. شاهد

مشهد مفجع .. برق يضرب لاعب كرة قدم خلال تدريبه بالملعب .. فيديو

محامي منار سامي فتاة التيك توك ينسحب من الدفاع عنها

ليست روسيا أو أمريكا.. دولة كبرى قد تطيح بأحلام أردوغان هذه المرة

الديهي يرد على بيان حكومة السراج على الهواء.. ويوجه رسالة إلى أصالة نصري.. فيديو

تمارس الأعمال المنافية على مواقع التواصل.. تفاصيل ضبط فتاة تيك توك جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل

بعد هجومها على عبد الله رشدى ..أجرأ 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقادات

رسميا بالمكسيك.. الكشف عن مازدا 3 توربو بقوة 227 حصانا ..فيديو