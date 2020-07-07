لميس الحديدي ناعية العصار: غلاوته في قلوبنا.. وضحى بنفسه في سبيل الدفاع عن مصر

نعت الاعلامية لميس الحديدي، الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، قائلة ":انسان مختلف فهو ليس وزير فقط لكنه أحد قادة الجيش المصري والذي شارك في حرب الاستنزاف دفاعًا على هذ الارض وحرب السادس اكتوبر وهذه سر " غلاوتة " في قلوب المصريين".





وأضافت الحديدي ، في برنامجها القاهرة الان، المذاع على فضائية العربية الحدث، أن العصار ضمن الجيش المصري الذي يضحي بنفسه دفاعًا عن الأرض فضلًا أنه قاد الملف المصري.





وتابعت الإعلامية، أن هذا الرجل أدار ملف العلاقات الخارجية في أدق واصعب الاوقات بين عامي 2011 و2013 وسط محاولات الاخوان لاحداث إختراقات وفي ظل إضطراب العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الرجل أدار هذه الملفات الحساسة والشائكة ويعبر بالبلاد لبر الامان في صمت شديد.





فيما وجهت الإعلامية الشكر للرئيس السيسي، لاهتمامه بأبناء مصر الذين ساندونها في أوقات المحن والشدائد عندما قام بترقيته لرتبة فريق ثم تسيمة أحد المحاور الجديدة باسمه.



