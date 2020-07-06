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مرأة

10 صور نادرة لـ رجاء الجداوي خلال حضورها عرض أزياء قديم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من الصور للفنانة القديرة رجاء الجداوي، خلال حضورها أحد عروض الأزياء القديمة.

وظهرت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بمجموعة من الفساتين الراقية ذات الذوق الرفيع التى أبرزت ملامحها الجميلة وكشفت عن قوامها الرشيق المتناسق.

وفارقت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ملكة الأناقة والاتيكيت، الحياة أمس الأحد تاركة رصيدا كبيرا من الحب في قلوب محبيها، بحضورها الملائكي والكاريزما الواضحة.

وتوفيت الجداوي داخل غرفة العناية المركزة بمستشفي أبو خليفة للعزل بعد توقف عضلة القلب وسيطرة فيروس كورونا اللعين على الرئة بعد صراع استمر نحو ٤٣ يوما من العزل، وكان القرآن والاستغفار ونيسها.

وكانت رجاء الجداوي أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة التي وصلت لـ39 درجة، وبعدها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.
10 صور نادرة لـ رجاء الجداوي خلال حضورها عرض أزياء قديم
10 صور نادرة لـ رجاء الجداوي خلال حضورها عرض أزياء قديم
10 صور نادرة لـ رجاء الجداوي خلال حضورها عرض أزياء قديم
10 صور نادرة لـ رجاء الجداوي خلال حضورها عرض أزياء قديم
10 صور نادرة لـ رجاء الجداوي خلال حضورها عرض أزياء قديم
10 صور نادرة لـ رجاء الجداوي خلال حضورها عرض أزياء قديم
10 صور نادرة لـ رجاء الجداوي خلال حضورها عرض أزياء قديم
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