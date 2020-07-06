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رياضة

نجم بيراميدز يواصل التضحية من أجل عيون الزمالك ..فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:58 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
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حسن العمدة
أكد محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو أن نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رفع شعار التضحية في الوقت الحالي للانضمام إلى الزمالك خلال الموسم المقبل.


وأكد دونجا، لمسئولي بيراميدز استعداده التام للتنازل عن كل الأمور المالية له، لرؤيته أن الزمالك هو الخطوة الأنسب له في الموسم المقبل.

كما أبدى دونجا، مرونة كبيرة مع مسئولي الزمالك بالحصول على قيمة مالية أقل مما كان يتقاضاها مع بيراميدز.

يذكر أن الزمالك حصل على توقيع دونجا وأنهى كافة المفاوضات مع اللاعب، على أن يتبقى حسم الصفقة بشكل رسمي مع بيراميدز.

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