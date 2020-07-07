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رياضة

بعد تلقيه 7 عروض أوروبية .. الزمالك يجدد رفضه رحيل الموهبة المغربية .. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:06 ص
زيزو واشرف بن شرقي
زيزو واشرف بن شرقي
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حسن العمدة
كشف محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو أن مسئوولي الزمالك جددوا رفضهم لرحيل المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية ، بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض الأوروبية والخليجية من عدة أندية ، ترغب في التعاقد مع اللاعب الذي انضم للزمالك الصيف الماضى، من الهلال السعودي.




ومن أبرز هذه الأندية بحسب تقارير صحفية مختلفة ستاندرليج من بلجيكا ونيس وستراسبورج في فرنسا وطرابوزن سبور وغازي عنتاب في تركيا، وعرض آخر من أولمبياكوس اليوناني بطل الدوري الموسم الجاري.


ودخل أيضا أشرف بن شرقي في دائرة اهتمام 3 أندية فرنسية، هي مونبوليي ونيس وستراسبورغ. 


وجاء رفض الزمالك لرحيل بن شرقي كونه المحترف الأهم في الفريق ، بجانب حلم الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري والغائب عن القلعة البيضاء منذ 17 عاما ، حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم ومساهمته في حصد السوبر الأفريقي الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ عام 2003 ، وكأس مصر ، والسوبر المصري.


وخاض بن شرقي 25 مباراة مع الزمالك، في جميع البطولات، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، وصناعة 6 أخرى.

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