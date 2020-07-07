لم أعلم إلا من خلال الأجسام المضادة.. مروة عبد الملك تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت مروة عبد الملك المحترفة في صفوف نيس الفرنسي لكرة اليد تعافيها من فيروس كورونا، متابعة:" تفاجأت بمعرفتي بالإصابة ".

وكتبت مروة عبد الملك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا جالي كورونا، مفيش يا سيدي، النهاردة الصبح عملنا المسحة وتحليل الاجسام قبل بداية الموسم زي كل الناس، وفجأة الساعة 4 العصر الو، ايوة، انتي التحليل بتاعك طلع إيجابي" .





وتابعت:" مكدبش عليك الدنيا فجأة بقت لونها اسود ف عيونى بس قومت اتوضيت وصليت ركعتين شكر لله ،معرفش الهدوء ده جالى منين، الفكره كلها كانت ازاى هقول لامي انا عندى كورونا وانا ف فرنسا لوحدى، دى لوحدها موال، ده اللى فارقلى، مكدبش عليكم، احساس صعب قوى انك بتواجه شبح، العالم كله يأس منه، ومحدش عارف يعالجه، وانا مش بالقوه دى، اللى يعرفنى كويس يعرف انى بخاف ع نفسى قوى، ساعة زمن عدت عليا وكأنها سنين ما بين ازاى هواجه المرض ده لوحدى في غربه تليفونات كتير قوى، يمين وشمال، اسبوعين عزل ومتخرجيش، انتى فين، خلى بالك، وفجأه، طب استنى نتيجه المسحه كمان ساعه، هى اللى هتأكد، وفجأه شعاع نور بيقولك، لا استنى كده، ده تحليل اجسام مضاده ايجابيه، والمسحه الحمد لله سلبية، يعنى انتى كان عندك كورونا، وخفيتى منها، ودى اجسام مضاده، كميه عياط رهيبه، عياط فرحه عجيبه".





وأضافت:" افتكرت اخر مداخله ليا كانت مع سيف زاهر وقت الحظر قولتله ساعتها انى عندى شويه برد اتاريهم مكنوش شويه برد تؤتؤ دى كانت كورونا والحمدلله عديت منها ع خير كانوا اسبوعين صعبين قوى بس عدوا بكرم ربنا بس وفضله ، فجأه القلق اتقلب لفرحه وانتصار ولا كأنى اخدت بطوله هى بطوله فعلًا انك تنتصر على مرض راعب العالم كله وانت مش عارف ده من رحمه ربنا انى مكنتش اعرف انها كورونا مش مش مجرد برد و جالى لا دى كورونا من 3 شهور".





واتمت:" احنا حرفيًا ملناش يد ف اى حاجه بتحصل لنا، احنا عايشين بستر ربنا ولطفه وكرمه ربنا كبير قوى ، يارب متعيشوش الساعه اللى انا عشتها دى خوف ورعب من مجهول ومصير محدش عارفه الحمدلله انا كنت شايله هم امى بس ربنا يبعد عنها وعنكم كل شر ويشفى كل مريض ، الله يخليكم خلى بالكم من نفسكم الخوف من مجهول احساس يقهر ويوجع حافظوا على بيوتكم واهاليكم ربنا ينجينا جميعًا الحمدلله عدت على خير ، ربنا يشفى كل مريض ويحفظنا ويحفظكم، لسه ف العمر باقيه دعواتكم".