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مرأة

بـ كاش مايوه.. درة تخطف الأنظار بملابس صيفية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:26 ص
درة
درة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصورا جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.

وظهرت درة فى الصور بملابس صيفية، حيث ارتدت كاش مايوة طويل باللون الأبيض واتسم التصميم بالبساطة وبالقماش الشفاف مما كشف عن المايوه ذات اللون الأحمر.

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وتزينت درة بمجموعة من الاكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة، وارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم تميزت بأنها مصنوعة من الخوص، وظهرت حافية القدمين.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت درة على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.

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