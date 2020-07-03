وحوش بشرية.. درة تنفعل بسبب اغتصاب طفل سوري

كتبت درة " مغتصبي الأطفال هم وحوش بشرية يستحقون الإعدام. و يجب حماية الأطفال في كل أنحاء الأرض منهم. جريمة يقشعر لها البدن. #الاعدام_لمغتصبين_الطفل_السوري".

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ويشار إلى أن أحدث أعمال درة مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.



