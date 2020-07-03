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فن

في أحضان صديقها.. كنزي عمرو دياب تستفز جمهور والدها

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:57 ص
كنزى عمرو دياب
كنزى عمرو دياب
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مريم عزت
نشرت كنزى ابنة الفنان عمرو دياب، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة فى أحضان أحد اصدقائها , كما ظهرت فى صور اخرى بصحبة عدد كبير من أصدقائها في أحد الأماكن. 

انهالت عليها عدد كبير من التعليقات السلبية من جمهور والدها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:

يا عم عمرو ما ينفعش كدا 

علي الملا كده احضان راحت فلوسك ياعمر دياب 

مين دة يابنتي فين عمرو دياب 

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وعلى صعيد  آخر، شاركت كنزي، متابعيها ، بفيديو قصير، ظهرت فيه وهي تؤدي تحدي المناديل الورقية داخل غرفتها، وهو ‏التحدي الذي شارك فيه عدد من المشاهير قبل أسابيع.‏ 

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "سهران"، وضم 12 أغنية جديدة ، بالإضافة إلى 4 أغاني تم طرحها منفردة في الصيف. 




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