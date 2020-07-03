في أحضان صديقها.. كنزي عمرو دياب تستفز جمهور والدها

نشرت كنزى ابنة الفنان عمرو دياب، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة فى أحضان أحد اصدقائها , كما ظهرت فى صور اخرى بصحبة عدد كبير من أصدقائها في أحد الأماكن.
انهالت عليها عدد كبير من التعليقات السلبية من جمهور والدها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:
يا عم عمرو ما ينفعش كدا
علي الملا كده احضان راحت فلوسك ياعمر دياب
مين دة يابنتي فين عمرو دياب
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وعلى صعيد آخر، شاركت كنزي، متابعيها ، بفيديو قصير، ظهرت فيه وهي تؤدي تحدي المناديل الورقية داخل غرفتها، وهو التحدي الذي شارك فيه عدد من المشاهير قبل أسابيع.
يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "سهران"، وضم 12 أغنية جديدة ، بالإضافة إلى 4 أغاني تم طرحها منفردة في الصيف.