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فن

ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل أحمد زكي

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:48 م
ليلى علوى ، احمد
ليلى علوى ، احمد زكى
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محمد بدران
استعادت الفنانة ليلى علوي، ذكرياتها مع الفنان الراحل أحمد زكي، بصورة مشهد من فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة".

ونشرت ليلى الصورة عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام"من أحداث الفيلم الذى تم عرضه عام 1984 للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج شريف عرفة".

فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" بطولة أحمد زكي، ليلى علوي، سناء جميل، منى زكي، كريم عبدالعزيز، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة.

من ناحية أخرى اقترب فيلم "التاريخ السرى لكوثر" أحدث أعمال ليلى علوي السينمائية للخروج إلى النور بعد أن واجه مصير مجهول على مدار الفترة الماضية، وتوقف العمل منذ أكثر من عام بسبب أزمات إنتاجية خاصة وأن أكثر من شركة تتولى إنتاجه.

ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة، ولم يتم الاستقرار على موعد طرحه فى دور العرض.
ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل أحمد زكي
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