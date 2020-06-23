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مرأة

بمكياج هادئ.. شاهد درة في أحدث إطلالة لها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:54 م
درة
درة
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت درة على جمهورها مرتدية بلوزة باللون الأبيض تحمل بعض النقوشات باللون الأحمر، لتظهر بإطلالة كاجوال مختلفة.

واستكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الأنيقة، فارتدت الأسورة الذهبية في اليد، مع عقد يزين الرقبة والأقراط الرقيقة في الأذن.

وتركت درة خصلات شعرها الحريري البني منسدلا على جنب واحد، مما خطفت الانظار بشكلها الجمالي.

وبرز جمال ملامحها الرقيقة بوضع المكياج المرتكز على الألوان البنية اختارت اللون البني الفاتح في الشفاه، مع تحديد عيناها الضيقة بالكحل والآيلانير الأسود.

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