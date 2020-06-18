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مرأة

بملابس عصرية.. درة تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:52 م
درة
درة
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، أثناء تواجدها في المنزل وهي تجلس على الأريكة وتحمل كتابا.

وتألقت درة مرتدية بلوزة باللون الأبيض المميز وتحديدها باللون الأسود، مع بنطال بني منقوش باللون البيج بأنامل الاستايلست يمنى مصطفى.

كما وضعت لها خبيرة التجميل منى جمال المكياج الهادئ المرتكز على الألوان البنية الهادئة التي تبرز جمال ملامحها الرقيقة.

واعتمدت درة في الظهور على الشكل الجمالي البسيط، فارتدت الخاتم في اليد، مع انسيال رقيق في القدم.

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