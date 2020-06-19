منتظرة الأيام الأفضل .. درة تخضع لجلسة تصوير ساحرة بـ منزلها.. شاهد

شاركت الفنانة درة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على الفيس بوك، وقد ظهرت درة رزوق بإطلالة ساحرة ورقيقة من منزلها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت درة زروق على صورتها ببعض الكلمات قائلة: "Waiting for better days، منتظرة الأيام الأفضل".
وعلقت درة زروق على صورتها ببعض الكلمات قائلة: "Waiting for better days، منتظرة الأيام الأفضل".
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وتألقت درة زروق مرتدية توب باللون الأبيض بأكمام طويلة، واختارت عليه بنطال واسع البني المنقوش من الحرير الناعم ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها .
وتركت درة زروق خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة وجذابة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها .
وأما من الناحية الجمالية وضعت درة زروق المكياج الهادئ كعادتها، فاستخدمت اللون الكشمير في الشفاه، مع لمسات بلاشر هادئة، والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.
وأكملت درة زروق إطلالتها بإرتداء بعض الأكسورات الناعمة، حيث اختارت خلخال باللون الذهبي، وخاتم على يديها باللون الفضي، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وأكملت درة زروق إطلالتها بإرتداء بعض الأكسورات الناعمة، حيث اختارت خلخال باللون الذهبي، وخاتم على يديها باللون الفضي، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..