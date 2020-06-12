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فن

الشهر المقبل .. درة تستعد لتصوير "الكاهن" .. تفاصيل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:21 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
تبدأ الفنانة درة في استئناف تحضيرات فيلمها الجديد "الكاهن" وتعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة وصناع الفيلم لوضع خطة نهائية لموعد انطلاق التصوير الشهر المقبل مع جراءات الوقاية اللازمة لفيروس كورونا

وكان مفترض ان ينطلق التصوير بعد موسم عيد الفطر الماضى ولكن بسبب كورونا تم تأجيل العمل.

ويشرك في بطولة العمل النجم هانى سلامة ومحمد ممدوح وجارى اختيار الأبطال المشاركين في العمل والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

وكانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون .

 ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

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