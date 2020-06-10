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مرأة

بالشراشيب.. درة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:16 م
درة
درة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير.


تألقت درة فى الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تى شيرت أبيض مطبوع و نسقت معه بنطلون جينز فاتح أتسم التصميم  بالشراشيب المنسدله من الجوانب وبعض الرسومات ذات اللون الابيض.

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وظهرت درة حافية القدمين، كما أكملت إطلالتها بمجموعة من الاكسسوارات العصرية و الأنيقة التى منحتها اطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها اعجاب متابعيها على الانستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان الترابية الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها.




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