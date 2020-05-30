من غير خصم.. تعرف على سعر قميص درة فى أحدث جلسة تصوير

اعتادت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جلسات التصوير والإطلالات التى تتألق بها فى مختلف المناسبات.









ظهرت درة فى آخر جلسة تصوير بإطلالة كاجوال من اختيار الاستايلست يمنى مصطفى، حيث ارتدت بنطلون جينز ونسقت معه قميص جينز أيضا من علامة pinko، وقد بلغ سعره 256 دولارا أمريكيا.









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وأكملت درة إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة التى منحتها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلى ذلك ظهرت فى الصور حافية القدمين.







من الناحية الجمالية، بدت درة بخصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل منى جمال مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.





