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فن

درة تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:00 م
درة
درة
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محمد بدران

نشرت درة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام"، من داخل منزلها.


وظهرت درة وهي تجلس على الأريكة وتحمل كتابا وارتدت بلوزة باللون الأبيض المميز وتحديدها باللون الأسود، مع بنطال بني منقوش باللون البيج".


واعتمدت درة على المكياج الهادئ المرتكز على الألوان البنية الهادئة التي تبرز جمال ملامحها الرقيقة.


واعتمدت درة في الظهور على الشكل الجمالي البسيط، فارتدت الخاتم في اليد، مع انسيال رقيق في القدم.


يشار إلى أن آخر اعمال درة مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.


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A post shared by DORRA درة. (@dorra_zarrouk) on

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