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مرأة

بعد تعرضها للتحرش.. 10 صور لـ هنا الزاهد تبرز جمالها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
أثارت الفنانة هنا الزاهد حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا؛ بعد تعرضها  للمضايقة والتحرش من أحد سائقي سيارات النقل وأصدقائه، وهروبهم فور قيامها بتسجيل الواقعة بكاميرا هاتفها.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد، فيديو جديدا لها عبر "ستوري" حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت الفنانة هنا الزاهد فى الفيديو مستاءة من أحد سائقى سيارات النقل، بعد تعرضها للمضايقة والتحرش منه وأصدقائه وهربوا فور قيامها تسجيل الواقعة بكاميرا هاتفها.

وننشر لكم مجموعه من الصور للفنانة هنا الزاهد أثارت من خلال الجدل خلال الفترة الاخيرة.

وأثير الجدل  خلال الأيام الماضية  بعد توجيه اتهامات من نحو 150 فتاة، لطالب قيل إنه درس في الجامعة الأمريكية، بالتحرش والاغتصاب والابتزاز والتهديد، الأمر الذي دعا المجلس القومي للمرأة للتحرك، وتقدمت إحدى الفتيات ببلاغ رسمي بالفعل. 
بعد تعرضها للتحرش.. 10 صور لـ هنا الزاهد تبرز جمالها
بعد تعرضها للتحرش.. 10 صور لـ هنا الزاهد تبرز جمالها
بعد تعرضها للتحرش.. 10 صور لـ هنا الزاهد تبرز جمالها
بعد تعرضها للتحرش.. 10 صور لـ هنا الزاهد تبرز جمالها
بعد تعرضها للتحرش.. 10 صور لـ هنا الزاهد تبرز جمالها
بعد تعرضها للتحرش.. 10 صور لـ هنا الزاهد تبرز جمالها
بعد تعرضها للتحرش.. 10 صور لـ هنا الزاهد تبرز جمالها
بعد تعرضها للتحرش.. 10 صور لـ هنا الزاهد تبرز جمالها
بعد تعرضها للتحرش.. 10 صور لـ هنا الزاهد تبرز جمالها
بعد تعرضها للتحرش.. 10 صور لـ هنا الزاهد تبرز جمالها
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