بعد تعرضها للتحرش.. 10 صور لـ هنا الزاهد تبرز جمالها

وننشر لكم مجموعه من الصور للفنانة هنا الزاهد أثارت من خلال الجدل خلال الفترة الاخيرة.

و أثير الجدل خلال الأيام الماضية بعد توجيه اتهامات من نحو 150 فتاة، لطالب قيل إنه درس في الجامعة الأمريكية، بالتحرش والاغتصاب والابتزاز والتهديد، الأمر الذي دعا المجلس القومي للمرأة للتحرك، وتقدمت إحدى الفتيات ببلاغ رسمي بالفعل.