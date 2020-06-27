بـ لوك جديد.. هنا الزاهد بإطلالة جذابة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد





وظهرت بها هنا الزاهد ، ببنطالا انيقا ومطعم بمجموعة من النقشات الملونة التى تبرز جمالها، ومرتديه معه توب بسيط باللون الأسود الأنيق.









ومن الناحية الجمالية،أعتمدت هنا الزاهد فى الماكياج على اللون البنى للعيون، ووصعت احمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.





واختارت اللون البنى لشعرها الطويل كلوك جديد ليبرز عن إطلالتها الجذابة.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع أسوارة لليد باللون الأسود.