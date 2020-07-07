AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب كمامة الوجه.. عصابة تهاجم سائقا حتى الموت

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
دفع سائق حافلة حياته ثمنًا لقواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، فكل ما اقترفه السائق من ذنب؛ هو طلبه من الركاب ضرورة ارتداء الكمامات.

وكان الطلب الذي طلبه السائق "فيليب" من الركاب ثقيلًا على قلوبهم، مما دفع العصابة الوحشية  والمكونة من 5 أفراد، للهجوم على السائق وضربه حتى مات بسكتة دماغية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


ولم ترغب العصابة  في ارتداء الأقنعة في حافلة في فرنسا، مما أدى إلى الهجوم المروع الذي يعتبر هو أحدث عنف مرتبط بالإجراءات الصارمة المتبعة لوقف انتشار الفيروس المستجد.

وتعتبر الكمامات إلزامية حاليًا في جميع وسائل النقل العام في فرنسا ، لكن أعضاء العصابة رفضوا ارتدائها عندما ركبوا السيارة، وقال مصدر محقق لوسائل الإعلام "ركبوا الحافلة بدون أقنعة ورفضوا أيضا إظهار تذكرة".


وبمجرد صعود المجموعة إلى الحافلة كان "فيليب" يمارس مهام عمله كسائق وطلب منهم ارتداء الكمامة، وعندما رفضوا؛ قام من مجلسه ليتشاور معهم ولكن تحول الامر إلى عراك وأصوات عالية ثم تعرض السائق للاعتداء.

ولُكِمَ "فيليب" ورُكِلَ بشكل متكرر ثم غادر بجروح خطيرة ، قبل هروب العصابة، ونقل فيليب إلى مستشفى وتم وضعه في العناية المركزة ، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته دماغيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قضية قتل تهز أمريكا..ما القصة ؟

فيها حاجة حلوة.. سائق حافلة ببني سويف يعيد حقيبة بها مليون جنيه لصاحبها في العزل

كان متواجدا وكامنا.. فيروس كورونا موجود حول العالم منذ عام

هل تخطت مصر مرحلة الذروة من فيروس كورونا.. مستشار الرئيس يجيب

ينام بالشتاء ويزيد وزنه بالخريف.. 7 معلومات عن حيوان المرموط الناقل لـ الطاعون الدبلي

ترشيحاتنا

أسد مفترس يخنق ضبعا ضخما حتى الموت ويمزقه بأنيابه .. صور

الذنوب التي لا يغفرها الله .. 3 كبائر ابتعد عنها

عقب مقتل الهاشمي.. قرار عاجل من رئيس الوزراء العراقي

الجيش الليبي يحذر ميلشيات أردوغان من اختراق الخط الأحمر

هل الحجاب يُقيّد المرأة؟.. أمل حجازي تسأل متابعيها

أسباب البركة في البيوت.. 20 أمرا لا تغفل عنها

AdvertisementS

الطاعون الدبلي.. هل وصل إلى مصر وما علاجه؟.. «البيطريين» تجيب

ترضى أبوك يتصور كده!.. لماذا أثارت صور جنازة رجاء الجداوي غضب الجميع؟

5 من ضحايا أحمد بسام زكي: استدرجنا لمنطقة سكنه وقام بهتك عرضنا.. وهددنا بصور حال إنهاء علاقتنا معه

مصر تتجاوز ذروة كورونا.. تراجع الإصابات لأقل من 1000 حالة.. ومستشار الرئيس يكشف السبب

الذنوب التي لا يغفرها الله .. 3 كبائر ابتعد عنها

زاوية لا تتبع الوزارة .. الأوقاف تعلق على واقعة ضرب رجل للمصلين داخل مسجد في البساتين .. شاهد

شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل

ولاية جورجيا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ وتنشر الحرس الوطني

لماذا تحرم المشاركة بالربح الثابت بين الأشخاص وتجوز للبنوك؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

دعاء الوضوء من 6 كلمات.. ردده عند الاستنشاق فلا تحرم من الجنة ونعيمها

ما بين التجديد والإنشاءات.. تعرف على مفاجآت نادي الزمالك للجماهير

شاهد .. شخص يدخل مسجدا بالحذاء ويعتدي على المتواجدين بالشومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه.. درة تخطف الأنظار بملابس صيفية

لغذاء صحي.. طريقة تحضير سلطة المكرونة بالخضار باردة

أسهل طريقة لتحضير شوربة الخرشوف